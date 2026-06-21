В споре Польши и Украины увидели плюс для России

Пушков: Обвинения Украины в неонацизме приобретают новую доказательность

Обвинения Украины в неонацизме приобретают новую доказательную базу. Такой плюс для России от спора Украины и Польши увидел председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский рискует просчитаться. Своей демонстрацией преклонения перед приспешниками Гитлера он бросает вызов всему антифашистскому наследию Европы. Украина громко заявила о своей приверженности героизации укронацистов уже не только внутри страны, но и на мировой арене», — сказал он.

По его словам, из-за этого обвинения в адрес Киева со стороны Москвы приобретают новые доказательства, «а наши доводы — новых сторонников».

Ранее Польша и Украина поссорились из-за решения Зеленского присвоить элитному подразделению Вооруженных сил почетного наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). После этого польский лидер Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла — высшей награды страны.