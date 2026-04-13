В сети обсудили кадры с отдыха Кэти Перри и 54-летнего Трюдо на Coachella

В сети обсудили кадры с отдыха американской певицы Кэти Перри и бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо на музыкальном фестивале Coachella в США. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летний политик и 41-летняя исполнительница посетили выступление певца Джастина Бибера. Они танцевали, обнимались, гуляли, держась за руки, и принимали пищу, сидя на бордюре.

Мужчина предстал перед камерой в базовой белой футболке, голубых джинсах и синей бейсболке. В свою очередь, артистка надела мини-шорты, черные сапоги и белую футболку с надписью «Пожалуйста, не давай мне покурить свою электронку, что бы я ни говорила». При этом в качестве последнего в карусели фото она разместила мем со словами «Мир, если мы не поцелуемся» на фоне взрыва.

Поклонники высказались о посте в комментариях. «Такие милые вместе! Оба выглядят потрясающе!», «Джей Ти [Джастин Трюдо] наслаждается жизнью по полной. Мне нравится, как они смотрятся вместе», «Идеальная пара», «Снова живешь своей подростковой жизнью», «40-летняя дочь-подросток!», «Я без ума от ее футболки», — заявили юзеры.

В декабре 2025 года Кэти Перри надела мини-юбку и в сопровождении Трюдо встретилась с экс-премьером Японии.