Кэти Перри надела мини-юбку и в сопровождении Трюдо встретилась с экс-премьером Японии

Певица Кэти Перри в мини-юбке встретилась с экс-премьером Японии Фумио Кисидой

Американская певица Кэти Перри в откровенном наряде и с новым возлюбленным — бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо — встретилась с экс-премьером Японии Фумио Кисидой. Соответствующая публикация появилась на странице последнего в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя артистка и ее избранник во время поездки в Японию пообедали с Кисидой и его супругой, а также устроили фотосессию у рождественской ели. Они предстали на размещенных кадрах в полный рост. При этом мужчины надели классические брючные костюмы, а жена премьера Японии — платье длины миди и приталенный пиджак.

В свою очередь, Перри позировала в черной водолазке, укороченном жакете коричневого оттенка и мини-юбке в тон. Также она дополнила образ остроносыми сапогами на высоких каблуках.

Ранее в декабре папарацци сняли интимный момент Кэти Перри и Джастина Трюдо.