Папарацци сняли интимный момент Кэти Перри и Джастина Трюдо

Папарацци сняли, как певица Кэти Перри и политик Джастин Трюдо держатся за руки

Папарацци сняли интимный момент американской певицы Кэти Перри и бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Соответствующий материал приводит Page Six.

Влюбленных запечатлели во время поездки в Японию. Держась за руки, они прогуливались по популярному туристическому кварталу Асакуса в Токио, прежде чем отправиться в ресторан Asakusa Sumo Stable Annex.

41-летняя исполнительница предстала перед камерами в коричневой кожаной куртке, бежевых брюках карго и кроссовках бренда Adidas, а также бейсболке и скрывающей нижнюю часть лица маске. В свою очередь, 53-летний политик надел укороченное черное пальто, голубые джинсы, бейсболку и кроссовки упомянутой марки.

В ноябре Кэти Перри в своей новой песне назвала причины расставания с актером и звездой фильма «Пираты Карибского моря» Орландо Блумом.