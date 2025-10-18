Оксана Самойлова разводится с Джиганом. Что случилось у «самой уставшей семьи России» и как они поделят роскошное имущество?

Оксане Самойловой предстоит поделить имущество на 298 млн рублей при разводе

Блогерша Оксана Самойлова, которая раз за разом прощала выходки и измены мужа, рэпера Джигана, все-таки подала на развод. За 17 лет отношений пара не только стала самой популярной семьей России, но и успела обзавестись имуществом почти на 300 миллионов рублей. Как они поделят роскошный капитал — разбиралась «Лента.ру».

Самойлова и Джиган владеют имуществом на сотни миллионов рублей

По данным СМИ, звездная чета владеет общим имуществом на 298 миллионов рублей. В случае развода музыканту и инфлюенсерше придется разделить элитную недвижимость, люксовые автомобили и бизнес.

Сейчас семья живет в съемном доме, но в собственности у пары есть трехэтажный особняк площадью 750 квадратных метров в элитном подмосковном поселке Шато-Соверен. В коттедже, за который Джиган все еще платит ипотеку, обустроены гостиная с камином, столовая, кинотеатр, тренажерный зал с хаммамом, спальни с личными гардеробными и санузлами и бассейн.

155 млн рублей стоит дом семьи

При этом Джиган владеет тремя квартирами в Москве квадратурой 63, 34,9 и 36,9 метра за 23, 13 и 12 миллионов рублей соответственно. Кроме того, в Дубае в собственности у семьи находится квартира площадью 121 «квадрат», которую они приобрели за 36 миллионов рублей.

Вскоре блогерша купила там еще одни апартаменты рядом с морем в качестве инвестиции — за 13 миллионов рублей. А еще Самойлова приобрела заброшенный советский пансионат стоимостью 45 миллионов рублей, где планирует обустроить ферму.

Минивэн семьи Кадр: @samoylovaoxana

К тому же звездные супруги могут похвастаться роскошным автопарком. Им принадлежит семейный Volkswagen Multivan за 4,4 миллиона рублей и Mercedes-Benz S63 за 7 миллионов рублей. Блогерша также владеет Rolls-Royce Ghost в розовом цвете, который обошелся ей в 32 миллиона рублей, Cadillac Escalade стоимостью 3,8 миллиона рублей и полученной в подарок от мужа Tesla за 16 миллионов.

По словам адвоката Александра Бенхина, судьба имущества звездной четы зависит от того, был ли заключен между ними брачный контракт.

«Однозначно, когда они сочетались браком, у них ничего не было, поэтому и контракта, скорее всего, не было. Возможно, уже в преддверии развода супруги заключили новый брачный договор. В этом случае они смогут добровольно договориться о разделе имущества, а суд лишь утвердит их соглашение, фактически закрепив условия, прописанные в контракте», — пояснил юрист.

Какие бизнесы будут делить Самойлова и Джиган?

Если Джигана знают исключительно как музыканта, Самойлова из «жены рэпера» давно превратилась в успешного предпринимателя. Помимо многомиллионного блога, она реализовала множество бизнес-проектов, среди которых в разные годы были собственный бренд женской одежды MiraSezar, а также детская марка IAmSpecial, в рекламе которой снимались ее дочери.

Rolls-Royce Ghost Фото: @samoylovaoxana

Кроме того, блогерша запускала мобильное фитнес-приложение для похудения Fit For You с платной подпиской, а также агентство по подбору персонала, специализирующееся на найме нянь и помощников по хозяйству Family 1 и даже косметологическую клинику El'Cosmo. В карьере Самойловой был и авторский курс личностного роста «Стратегия на миллион».

Но самый успешный проект модели — косметический бренд Sammy Beauty, основанный в 2020 году. Несмотря на многочисленные скандалы вокруг марки, которые не утихали месяцами, ее доходность за 2021 год составила около миллиарда рублей. За вычетом всех расходов предпринимательница получила 235 миллионов рублей чистой прибыли.

Причем уходовые средства разлетались с полок магазинов даже вопреки жалобам об опасном для здоровья составе, которые попадали в Роспотребнадзор

Сейчас некогда успешный Sammy Beauty находится в процессе ликвидации. По данным Rusprofile, за 2024 год благодаря всем оставшимся бизнесам Самойлова заработала 335 тысяч рублей.

Почему Самойлова подала на развод?

Самойлова подала на развод с мужем 6 октября и долго не комментировала свое решение. Только 17 октября на одном из светских вечеров она заявила, что сообщения о разводе являются правдой. Она также призналась, что переживает из-за расставания с мужем.

Пара связала себя узами брака в 2012 году и тогда же впервые стала родителями. Они воспитывают четверых детей — дочерей Ариелу, Лею и Майю и сына Давида.

Джиган с Оксаной Самойловой и дочерьми Ариелой и Леей Фото: PEOPLETALK / Legion-media.com

Популярности в соцсетях Самойлова во многом обязана своим детям. Забавные ролики с их участием, а также регулярные фотоотчеты о роскошных путешествиях набирали миллионы просмотров. Поклонники иронично прозвали их «самой уставшей семьей России». Почти каждые три месяца семья летала на элитные курорты: Мексика, Африка, Багамы, Майами, Мальдивы, Дубай. И каждый раз — лучшие отели, виллы, сафари в дикой природе, плавание в открытом океане и множество других развлечений.

Сейчас на Самойлову подписаны почти 17 миллионов человек, а на Джигана — всего 5 миллионов

Многомиллионная аудитория инфлюенсера на этот раз скептически отнеслась к новостям о разводе пары, поскольку не впервые наблюдает за драмой в их семье. И при каждом крупном скандале Самойлова говорит о предполагаемом разводе в соцсетях.

В 2020 году Джиган превратился из любящего отца и мужа в изменщика и алкоголика. Рэпер часто вел прямые эфиры в нетрезвом виде, курил и оскорблял детей на глазах у сотен тысяч зрителей. Тогда Самойлова заявила о желании развестись, а рэпер отправился в рехаб.

Фото: @samoylovaoxana

До суда так и не дошло: Самойлова устроила собственное реалити о спасении семьи, а музыкант засыпал жену букетами и отказался ради нее от соцсетей. В итоге пара сошлась, а в 2022 году с размахом отметила 10-летнюю годовщину свадьбы, потратив на нее 25 миллионов рублей.

Сейчас же о разводе пары заговорили даже в Госдуме. Депутат Виталий Милонов удивился пристальному вниманию людей к отношениям Джигана и Самойловой.

Я удивляюсь, кому это интересно, но подозреваю, что, может быть, все-таки есть люди с неоконченным средним образованием, которых действительно могут интересовать какие-то перипетии жизни этих людей. Эти бесталанные пустышки строят всю свою жизнь на каком-то глупом пиаре Виталий Милонов

Сам Джиган никак не комментировал предстоящий развод, а его отец Александр Устименко и вовсе опроверг новости о расставании сына с Самойловой.

