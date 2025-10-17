Интернет и СМИ
12:21, 17 октября 2025

Самойлова прокомментировала сообщения о разводе с Джиганом

Блогерша Самойлова подтвердила сообщения о разводе с рэпером Джиганом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Популярная блогерша Оксана Самойлова подтвердила информацию о разводе с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Ее комментарий передает Super в Telegram.

Самойлова заявила, что сообщения о ее разводе являются правдой. Она также призналась, что переживает из-за расставания с мужем.

Ранее была раскрыта судьба имущества Самойловой и Джигана в случае развода. По данным СМИ, при расставании им придется разделить недвижимость, люксовые автомобили и бизнес общей стоимостью 298 миллионов рублей.

О том, что Самойлова подала на развод с Джиганом, стало известно 9 октября. При этом отец рэпера Александр Устименко опроверг эту информацию, назвав ее неправдой.

Оксана Самойлова и Джиган состояли в отношениях с 2010 года. Они поженились в 2012 году. У пары есть четверо детей — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.

.
    Все новости