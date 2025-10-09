Развод Самойловой с Джиганом опровергли

Отец Джигана Устименко опроверг новости о его разводе с блогершей Самойловой

Отец рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) Александр Устименко опроверг новости о его разводе с популярной блогершей Оксаной Самойловой. Об этом сообщает StarHit в Telegram.

Журналист издания спросил у Устименко, действительно ли Самойлова подала на развод. «Неправда», — ответил Устименко.

О том, что Самойлова и Джиган разводятся, стало известно ранее 9 октября. Отмечалось, что Самойлова подала заявление в мировой суд 6 октября.

Джиган и Самойлова женаты с 2012 года. За 13 лет брака у пары родилось четверо детей — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.

Ранее стало известно, что известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев расстался с женой Валерией. Его супруга сообщила, что после разрыва осталась с телезвездой в хороших отношениях.