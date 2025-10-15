Раскрыта судьба имущества Самойловой и Джигана на 298 миллионов рублей после развода

Readovka: Самойлова и Джиган разделят имущество на 298 миллионов рублей

Раскрыта судьба имущества блогерши Оксаны Самойловой и рэпера Джигана после развода. Подробности публикует Telegram-канал Readovka.

Выяснилось, что пара владеет общим имуществом на 298 миллионов рублей. В случае развода музыканту и манекенщице придется разделить недвижимость, люксовые автомобили и бизнес.

В частности, в собственности у знаменитостей есть дом площадью 850 квадратных метров с бассейном и кинотеатром за 38 миллионов рублей, за который они платят ипотеку. Кроме того, у Джигана есть три квартиры в Москве стоимостью 23, 13 и 12 миллионов рублей соответственно.

При этом Самойлова владеет апартаментами в ОАЭ за 36 и 13 миллионов рублей. К тому же она купила ферму, цена которой оценивается в 100 миллионов рублей.

В автопарке семьи — Volkswagen Multivan за 4,4 миллиона рублей и Mercedes-Benz S63 за 7 миллионов рублей. Блогерша же имеет Rolls-Royce Ghost в розовом цвете за 32 миллиона рублей, Cadillac Escalade за 3,8 миллиона рублей и полученную в подарок от мужа Tesla за 16 миллионов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал Джигана и Самойлову бесталанными пустышками и обвинил их в пиаре.

О том, что Самойлова и Джиган разводятся, стало известно 9 октября. Тогда отмечалось, что Самойлова подала заявление в мировой суд. Артист и блогерша женаты с 2012 года. За 13 лет брака у них родились четверо детей — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.