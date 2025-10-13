В Госдуме возмутились из-за интереса россиян к разводу Джигана и Самойловой

Милонов назвал Джигана и Самойлову бесталанными пустышками и обвинил их в пиаре

Депутат Госдумы Виталий Милонов удивился из-за пристального внимания людей к разводу рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и популярной блогерши Оксаны Самойловой. Его цитирует aif.ru.

«Я удивляюсь, кому это интересно, но подозреваю, что, может быть, все-таки есть люди с неоконченным средним образованием, которых действительно могут интересовать какие-то перипетии жизни этих людей. Эти бесталанные пустышки строят всю свою жизнь на каком-то глупом пиаре», — заявил он.

Ранее отец Джигана Александр Устименко опроверг новости о его разводе с Оксаной Самойловой.

О том, что Самойлова и Джиган разводятся, стало известно 9 октября. Тогда отмечалось, что Самойлова подала заявление в мировой суд. Пара жената с 2012 года. За 13 лет брака у них родилось четверо детей — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.