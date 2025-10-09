Ценности
18:43, 9 октября 2025Ценности

Раскрыты детали раздела имущества Самойловой и Джигана

РИАМО: Судьба имущества Самойловой и Джигана зависит от брачного контракта
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Адвокат Александр Бенхин раскрыл детали раздела имущества блогерши Оксаны Самойловой и рэпера Джигана, которые разводятся после 13 лет брака. Детали разговора с ним публикует РИАМО.

По словам юриста, судьба имущества звездной четы зависит от того, был ли заключен между ними брачный контракт. «Там есть дом, который частично взят в ипотеку. Но он, несмотря на ипотеку, может быть поделен на две равные доли, ипотека в равной степени распространяется — залог этого дома будет на эти доли также распространяться», — уточнил он.

Бенхин считает, что у пары вряд ли был договор. «Однозначно, когда они сочетались браком, у них ничего не было, поэтому и контракта, скорее всего, не было. (...) Возможно, уже позже — в преддверии развода — супруги заключили новый брачный договор. В этом случае они смогут добровольно договориться о разделе имущества, а суд лишь утвердит их соглашение, фактически закрепив условия, прописанные в контракте», — подытожил адвокат.

О разводе Самойловой и Джигана стало известно 9 октября. Они состояли в отношениях с 2010 года, а заключили брак в 2012 году. Пара воспитывает четверых детей — дочерей Ариелу, Лею, Майю и сына Давида.

    Все новости