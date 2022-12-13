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17:48, 13 декабря 2022Ценности

Раскрыта стоимость годовщины свадьбы Джигана и Самойловой

Рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова отметили годовщину свадьбы на 25 миллионов рублей

Фото: Страница Оксаны Самойловой во «ВКонтакте»

Журналисты «Звездач» раскрыли стоимость годовщины свадьбы российского рэпера Джигана и его жены Оксаны Самойловой. Соответствующий материал появился в Telegram-канале издания.

В понедельник, 12 декабря, состоялось празднование десятой годовщины заключения брака Самойловой и Джигана. Известно, что на мероприятие были приглашены около 200 гостей. Ведущими события, за которым поклонники смогли наблюдать в онлайн-режиме с помощью 16 телекамер, стали звезды шоу «Импровизация».

Так, согласно информации, декорации, еда, платья и ведущие обошлись Джигану и Самойловой в 25 миллионов рублей. При этом утверждается, что зал был украшен девятью тысячами роз, за которые звезды заплатили 200 тысяч рублей. «Цена за аренду такого зала — один миллион рублей. Сверху нужно оплатить 200 тысяч рублей с расчетом на 100 человек. Там было не меньше 700 человек. Выходит, что 10 миллионов рублей только аренда, плюс услуги кухни», — отметила event-менеджер Виктория Малиновская.

В ноябре Оксана Самойлова возмутилась ценой печати пригласительных на годовщину свадьбы с рэпером Джиганом. Она отметила, что один экземпляр стоит 5 тысяч рублей. Однако, по ее словам, ей придется потратить миллион рублей, поскольку церемонию посетят 200 человек.

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Мария Винар
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