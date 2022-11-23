Пригласительные на годовщину свадьбы за миллион рублей возмутили жену Джигана

Оксана Самойлова возмутилась ценой печати пригласительных на годовщину свадьбы с Джиганом

Российская предпринимательница Оксана Самойлова возмутилась ценой печати пригласительных на годовщину свадьбы с рэпером Джиганом. Соответствующее видео появилось в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Бизнесвуман рассказала, что получила от типографии окончательную стоимость пригласительных на торжество. «Чтобы вы понимали, пригласительные — это просто конверт и просто бумажка, в которой люди посмотрят дату, время и место проведения, а затем положат и забудут», — пожаловалась блогерша.

Самойлова отметила, что один экземпляр стоит 5000 рублей. Однако, по ее словам, ей придется потратить миллион рублей, поскольку церемонию посетят 200 человек. «Я не буду за такое платить. (...) Может, я что-то не понимаю?» — заявила она.

Ранее стало известно, что Самойлова отметит годовщину свадьбы с мужем в платьях за сотни тысяч рублей. Жена Джигана поделилась с подписчиками видео, где она примерила пять нарядов разных фасонов с ценовым диапазоном от 500 до 800 тысяч рублей.