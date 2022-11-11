Самойлова отметит годовщину свадьбы с Джиганом в платьях за сотни тысяч рублей

Блогерша Оксана Самойлова сменит четыре платья на годовщине свадьбы с Джиганом

Российская бизнесвумен и блогерша Оксана Самойлова поделилась с подписчиками подготовкой к празднованию десятой годовщины заключения брака с рэпером Джиганом и показала подходящие для торжества наряды за сотни тысяч рублей. Соответствующие сторис она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Знаменитости решили отметить праздник в формате свадьбы. На размещенных кадрах жена Джигана примерила пять платьев разных фасонов с ценовым диапазоном от 500 до 800 тысяч рублей. Затем бизнесвумен предложила фанатам проголосовать за понравившийся вариант. «Девочки, не согласитесь ли вы сегодня побыть моими подружками невесты?» — спросила она.

Блогерша заявила, что на празднике запланировала сменить четыре подвенечных образа. «Я никогда не выбирала свадебное платье, а то, которое у меня было десять лет назад, мы шили за ночь из того, что было», — призналась инфлюэнсерша. Самойлова сообщила, что пока не смогла определиться ни с одним нарядом.

Также в сторис с мужем Самойлова вспомнила историю их брака. По словам Джигана, изначально пара не хотела жениться, однако красивая дата сподвигла их сделать этот шаг (возлюбленные сыграли свадьбу 12 декабря 2012 года — прим. «Ленты.ру»). В настоящее время супруги воспитывают четверых детей.

Ранее в ноябре Самойлова похвасталась роскошным автомобилем за 27 миллионов рублей. Она опубликовала видео и снимки, на которых продемонстрировала обновленный автомобиль Rolls-Royce Ghost. На размещенных кадрах видно, что транспортное средство знаменитости перекрасили в лиловый цвет.