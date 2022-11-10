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09:46, 10 ноября 2022Ценности

Оксана Самойлова похвасталась роскошным автомобилем за 27 миллионов рублей

Бизнесвумен Оксана Самойлова похвасталась роскошным Rolls-Royce за 27 миллионов рублей

Фото: @samoylovaoxana

Российская бизнесвумен и блогерша Оксана Самойлова похвасталась новой расцветкой своей роскошной машины. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Жена рэпера Джигана опубликовала видео и снимки, на которых продемонстрировала обновленный автомобиль Rolls-Royce Ghost. На размещенных кадрах видно, что транспортное средство знаменитости перекрасили в лиловый цвет. «Теперь у меня лиловый шторм. Все будут узнавать меня на дорогах», — отметила предпринимательница в социальной сети.

Известно, что стоимость аналогичной машины составляет от 27 до 35 миллионов рублей. Свой Rolls-Royce Самойлова получила в подарок от мужа в марте 2021 года.

В июле Ханна показала фанатам фотографии новой машины за 40 миллионов рублей. Речь идет об автомобиле Rolls-Royce изумрудного цвета, который артистка получила в подарок от супруга в честь Дня любви, семьи и верности.

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Карина Черных
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