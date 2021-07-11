Российская певица похвасталась перед фанатами автомобилем за 40 миллионов рублей

Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) похвасталась перед фанатами новым автомобилем Rolls-Royce за 40 миллионов рублей. Машину артистка показала в своем Instagram-аккануте.

«Я ждала этого красавчика больше семи месяцев! Каждый шовчик, деталька в этой машине сделаны по моему спецзаказу», — подписала публикацию Ханна. Отмечается, что данный автомобиль изумрудного цвета она получила от мужа. Подарок артистке супруг приурочил ко Дню любви, семьи и верности 8 июля.

В своем посте певица также написала, что каждый человек должен воплощать свои мечты. «Мы пришли в этот мир исполнять свои мечты, помните об этом», — отметила Ханна.

В свою очередь подписчики артистки порадовались за нее и написали много положительных комментариев: «Крутая тачка! Поздравляю со сбывшейся мечтой», «От души радуюсь. Поздравляю, восхищаюсь!», «Умничка, машинка отпад! Тоже хочу такую, иду к мечте».

В апреле этого года российский рэпер Джиган арендовал частный самолет, чтобы полететь на отдых в Турцию. Он также похвастался перед своими подписчикам в соцсетях.