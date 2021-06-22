75-летняя мать Наташи Королевой похвасталась своей пенсией в США

Мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай раскрыла размер своей пенсии в США. Этим она поделилась в ходе программы «Звезды сошлись» телеканала НТВ, запись которой была опубликована на YouTube.

Порывай уже 30 лет живет в США. Она заявила, что получает государственные выплаты по старости, учитывая то, что она в этой стране никогда не работала. «Я ни одного дня не работала, и у меня пенсия — 600 долларов (около 43 тысяч российских рублей)», — похвасталась 75-летняя мать знаменитой певицы.

Кроме того, Порывай рассказала о своем втором муже. Женщина отметила, что супругу 80 лет и размер его пенсии составляет две тысячи долларов (примерно 146 тысяч рублей). У него также есть собственный бизнес — рестораны и служба такси. «Супруг живет в Америке уже 50 лет. Мой первый муж умер. Мы живем уже счастливо 28 лет», — добавила Порывай.

В мае текущего года российская певица Лолита Милявская рассказала, что ее пенсия составляет около 23 тысяч рублей в месяц. Она также подчеркнула, что не имеет званий и наград, которые бы увеличивали сумму выплат.