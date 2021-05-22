Лолита назвала размер своей пенсии

Певица Лолита Милявская рассказала, что ее пенсия составляет около 23 тысяч рублей в месяц. Размер выплат она назвала в эфире шоу «50 вопросов» на YouTube-канале «Макарена».

«В итоге у меня 23 200 с чем-то рублей. Думаю, что это из-за ИП (индивидуального предпринимательства — прим. «Ленты.ру»)», — отметила исполнительница. Артистка посетовала на инфляцию, рост стоимости коммунальных услуг и взносов за капремонт.

Она подчеркнула, что не имеет званий и наград, которые бы увеличивали сумму пенсии. «Я категорический противник всего этого. Каждое звание или награда накидывает тебе к пенсии. Мне это претит», — уточнила Лолита.

По словам певицы, артисты театра больше зависят от наград, чем представители шоу-бизнеса. Так, Лолита привела в пример возможность провести корпоратив с ее участием и отметила, что никакие звания не приведут к росту ее гонорара.

В апреле 2019 года Милявская заявляла, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей. Также в прошлом артистка судилась из-за жилищно-коммунальных услуг. После подачи иска из-за якобы неоплаченных платежей Лолита заявляла, что вовремя вносила платежи, а ТСЖ пытается украсть у нее деньги.