Заслуженная артистка России засудила Пенсионный фонд за слишком маленькую пенсию

Советская и российская джазовая и эстрадная певица Ирина Понаровская засудила Пенсионный фонд России за слишком маленькую пенсию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По его информации, 68-летняя заслуженная артистка публично возмущалась размером выплат и требовала выполнить перерасчет — в ее рабочий стаж якобы не включили семь месяцев работы в Краснодарской филармонии, где она выступала с августа 1982-го по апрель 1983 года.

В результате суд встал на сторону Понаровской — певице увеличат стаж и доплатят 240 тысяч рублей.

18 ноября прошлого года сообщалось, что звезды российской эстрады получают пенсию по общим правилам, однако некоторым из них полагаются доплаты за звания народного или заслуженного артиста. Так, один из самых маленьких размеров пенсии — у музыканта Юрия Лозы. Ему государство перечисляет 12 тысяч рублей ежемесячно.