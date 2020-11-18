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Раскрыт размер пенсий звезд российской эстрады

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Юрий Лоза
Юрий Лоза
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Звезды российской эстрады получают пенсию по общим правилам, однако некоторым из них полагаются доплаты за звания Народного или Заслуженного артиста, пишет Teleprogramma.pro.

Издание раскрыло, что один из самых маленьких размеров пенсии у музыканта Юрия Лозы. Ему государство перечисляет 12 тысяч рублей ежемесячно.

Гораздо больше получают звезды, имеющие звания. Так, пенсия у актеров Юрия Куклачева и Станислава Садальского составляет 45 и 50 тысяч рублей соответственно. Куклачев является Народным артистом РСФСР и Народным артистом Чувашской Республики. Певец Борис Моисеев получает 55 тысяч рублей, из них 30 тысяч рублей — за звание Заслуженного артиста России.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова пожаловалась, что ей не хватает на жизнь пенсии в 90 тысяч рублей. Бывшая спортсменка призналась, что ее пенсия складывается из обычных пенсионных выплат и специальной «президентской» пенсии для олимпийских чемпионов. Бонусную часть для спортсменов ввел занимавший в то время пост министра спорта. В первое время надбавка составляла около 15 тысяч рублей, что в то время было огромными средствами, отметила Бестемьянова. Впоследствии сумма неоднократно индексировалась из-за инфляции и к настоящему моменту составляет примерно 60 тысяч.

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