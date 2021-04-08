Рэпер Джиган арендовал самолет для отдыха в Турции и похвастался перед фанатами

Российский рэпер Джиган арендовал частный самолет, чтобы полететь на отдых в Турцию и похвастался перед своими фанатами в сети. Серию фото и видео музыкант опубликовал в своем Instagram.

На кадрах видно, как вся семья исполнителя поднимается в лайнер по трапу. Далее следуют кадры из салона бизнес-джета, на которых заметны мягкие кожаные кресла, белые скатерти на столах и шампанское в бокалах.

«Ну что, готовы к полетику?» — спросил певец у жены и детей перед взлетом.

В комментариях под публикацией фанаты восхитились роскошным путешествием Джигана. «Красиво жить не запретишь!», «Детям повезло, конечно». При этом другие пользователи делали предположения, откуда у певца средства на аренду целого самолета. «Это все жена его косметикой торгует», «На инфобизнесе заработали», «От верблюда», «Деньги от богатых родителей», — высказались они.

Ранее в феврале солистка группы Little Big Софья Таюрская поделилась фото своего отпуска, чем возмутила своих фанатов. «Как только появляется слава и деньги, так первым делом попы постить», «Никакой загадки и индивидуальности», — прокомментировали юзеры.