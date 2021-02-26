Туристка переночевала в роскошном отеле и уехала с пробитой головой

Неизвестный с молотком напал на женщину, остановившуюся на ночь в роскошном отеле Сиднея. Сейчас туристка находится в больнице. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел во вторник, 23 февраля, в пятизвездочной гостинице Primus, расположенной в центральной части Сиднея. Уточняется, что неизвестный напал на туристку в ее номере и молотком пробил ей голову.

Службы экстренной помощи приехали на вызов в 11 часов вечера по местному времени, женщину доставили в больницу в критическом состоянии.

На следующий день полиция продолжила осматривать место преступления и собирать улики для судебно-медицинской экспертизы. Отмечается, что пока нет информации, знала ли потерпевшая нападавшего.

Ранее в январе сообщалось о нападении неизвестного мужчины с ножом на троих россиян в турецком Стамбуле. Инцидент произошел вечером 24 января в районе Бешикташ. Позже стало известно, что нападавшим оказался 40-летний сборщик мусора Хасан Хусейн.