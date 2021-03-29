Телезвезда впервые полетела бизнес-классом и назвала это пустой тратой денег

Австралийская телезвезда Эбби Чатфилд (Abbie Chatfield) впервые полетела в бизнес-классе самолета и назвала это пустой тратой денег. Об этом передает Daily Mail.

Участница нескольких реалити-шоу рассказала, что летела рейсом из Сиднея в Дарвин авиакомпанией Virgin Australia. В аэропорту ей предложили повысить класс обслуживания за дополнительную плату, и она согласилась, чтобы продемонстрировать происходящее своим подписчикам.

Первое, что отметила путешественница, — наличие свободного места в ногах. Однако это не сильно впечатлило телезвезду, так как она сама невысокого роста. Затем пассажирка обратила внимание на обед, состоящий из индейки и сыра на хлебе, и охарактеризовала его недостаточно фешенебельным для бизнес-класса.

Больше всего путешественницу поразила вода, которую принесли в стеклянном стакане вместо обычного пластикового. «Чувствую себя роскошно», — поделилась эмоциями пассажирка.

Приземлившись в Дарвине, телезвезда подытожила впечатления о полете. «Ну что же, летать бизнес-классом на внутренних рейсах я больше не буду», — заявила австралийка, добавив, что охотнее потратит эти деньги на сыр буррата.

Тем не менее путешественница не стала отрицать, что однажды попробует полететь классом повышенного комфорта на международном рейсе.

Ранее в декабре пассажиры авиакомпании British Airways пожаловались на качество обедов в первом классе. Путешественники были недовольны жареным сэндвичем, который им подали в мятом бумажном пакете с жирными пятнами. Также туристы отметили дешевое шампанское и вино, которое «не предлагают даже в экономклассе».