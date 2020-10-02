Пассажиры бизнес-класса отдали тысячи фунтов за полет и получили позорный обед

Пассажиры авиакомпании British Airways, летевшие первым классом, пришли в ужас от предложенного им обеда и назвали его позорным. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Рафаля Смаща (Rafal Smaszcz), который отдал за билет 520 фунтов стерлингов (52 тысячи рублей), ему подали жирный сэндвич в мятом бумажном пакете. «Мы все знаем о коронавирусе и ограничениях, но если вы взимаете такую же плату за билет, как и до карантина, то разве приемлемо подавать это блюдо в качестве обеда в бизнес-классе?» — подчеркнул мужчина и добавил, что даже бутерброд на борту лоукостера Ryanair выглядел лучше.

Путешественник Стюарт Каннингем (Stewart Cunningham) пожаловался на аналогичную ситуацию. Он поделился фотографией сэндвича, упаковка которого была также покрыта жирными пятнами. Вдобавок пассажир обратил внимание на то, что пилотам, в свою очередь, подавали блюда с полной сервировкой. В связи с этим он поинтересовался, почему те, кто заплатил большую сумму за билет, не получают достойный сервис.

В то же время Тим Мартц (Tim Martz), чей полет обошелся в 11 тысяч фунтов (850 тысяч рублей), опубликовал снимок «позорного» сэндвича и обеда, который ему подали в пластиковой посуде. Мужчина также отметил, что во время полета члены экипажа разливали пассажирам бизнес-класса дешевое шампанское и вино. «Такой алкоголь не предлагают даже в экономклассе», — заключил он.

Для сравнения турист показал обед на борту самолета авиакомпании Lufthansa. Таким образом он продемонстрировал, что несмотря на пандемию коронавируса, бортпроводник принес ему блюда с белоснежной скатертью и серебряными столовыми приборами.

В марте 2019 года пассажир бизнес-класса обнаружил живую личинку в своем обеде. Согласно его рассказу, ему подали салат в тарелке, по которой ползала живая личинка. Он заснял блюдо на видео и отправил его блогеру Мэтью Клинку, который позже выложил ролик в сеть.