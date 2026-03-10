Зеленский анонсировал отправку военных на Ближний Восток

Зеленский: Умеров вместе с военными отправился на Ближний Восток

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров вместе с военными отправился на Ближний Восток с целью помощи в защите и стабилизации ситуации. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сейчас наша команда — это и военные, и Рустем Умеров — на пути в регион Залива, где наши ребята могут помочь защитить жизни и стабилизировать ситуацию. Мы видим, какие вызовы сейчас возникают из-за ударов из Ирана — из-за всей этой войны, которая может затянуться», — заявил Зеленский.

По его словам, Умеров, военные, а также украинское Минобороны и МИД будут готовить «конкретные договоренности». Telegram-канал Insider UA со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писал, что Украина ведет переговоры со странами Ближнего Востока о заключении «масштабных сделок» по продаже дронов-перехватчиков.

3 марта Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов предоставить дроны-перехватчики странам Ближнего Востока в обмен на ракеты PAC-3 (ракеты для систем Patriot). Кроме того, украинский лидер отметил, что Украина может поделиться опытом, но не оружием, которого, как отмечает Зеленский, у нее в дефиците.