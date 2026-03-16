10:07, 16 марта 2026

Иран предупредил Украину о пугающих последствиях поддержки Израиля

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Иран предупредил Украину о серьезных последствиях поддержки Израиля в военном конфликте на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание The Daily Express.

«Иран выступил с пугающим предупреждением в адрес Украины, объявив ее законной целью для ударов», — говорится в материале.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский окажется законной целью для ударов Ирана после угроз Тегерану и помощи Израилю. Он отметил, что глава Украины зарабатывает себе врагов, забывая о том, что Иран успешно отражает атаки Соединенных Штатов и Израиля, вынуждая их терпеть убытки.

В марте Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров вместе с военными отправился на Ближний Восток с целью помочь в защите и стабилизации ситуации.

