Зеленский ответил на предупреждение Ирана о пугающих последствиях поддержки Израиля

Зеленский: Украина слышит заявления подобные иранским каждый день

Украина не боится заявлений Ирана о пугающих последствиях поддержки Израиля. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский, передает The Jerusalem Post.

«За эти четыре года я услышал много разных сообщений. (...) Нет, мы не [боимся] каких-либо подобных сообщений», — заявил он.

Ранее Иран предупредил Украину о серьезных последствиях поддержки Израиля в военном конфликте на Ближнем Востоке.

В Тегеране также заявили, что действия Украины по оказанию помощи Израилю и США делают ее территорию законной целью для Ирана. Глава комиссии по национальной безопасности парламента Исламской Республики Ибрагим Азизи сообщил, что действия Киева фактически вовлекли его в конфликт.

В марте Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров вместе с военными отправился на Ближний Восток с целью помочь в защите и стабилизации ситуации.

