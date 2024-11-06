Изнасиловавшую 12-летнего школьника учительницу обвинили в еще одном преступлении

WITI: в США учительница из Висконсина совратила школьников 12 и 14 лет

В США учительницу из штата Висконсин, которая изнасиловала 12-летнего школьника, обвинили в еще одном подобном преступлении. Об этом сообщает WITI.

Зимой 2023 года сын 33-летней учительницы Анны Марии Крокер из города Кеноша организовал ночевку с друзьями. Как позже вспоминали подростки, женщина в тот вечер была пьяна и вела себя неадекватно. Школьники легли спать. Вскоре один из них проснулся и увидел рядом обнаженную Крокер. Пострадавший пытался отбиться от женщины и просил ее остановиться, однако она изнасиловала его на глазах у других подростков.

В ходе расследования выяснилось, что она также обменивалась интимными фото и видео с 14-летним подростком. Теперь школьник заявил, что в августе Крокер также совратила его и совершила с ним некие действия сексуального характера на автомобильной стоянке. Женщина призналась в обмене интимными фотографиями и видео с подростком.

Изначально Крокер обвиняли в сексуальном насилии над ребенком младше 13 лет, хранении детской порнографии и сексуальной эксплуатации ребенка. Теперь в ее деле появились обвинения в непристойном обнажении гениталий, совращении несовершеннолетнего и другие.

Ранее в США учительницу из штата Иллинойс приговорили к 18 годам тюрьмы за изнасилование трех учеников. Преступления женщина совершила в 2021 году.

