Учительнице дали 18 лет тюрьмы за секс с тремя учениками

В США учительницу приговорили к 18 годам тюрьмы за совращение трех подростков

В США учительницу из штата Иллинойс приговорили к 18 годам тюрьмы за изнасилование трех учеников. Об этом сообщает радиостанция WGEL.

32-летняя Даниэль Фишер из города Эдвардсвилл признала себя виновной в том, что с мая по июнь 2021 года совратила трех учеников школы поселка Роксана, где тогда работала.

Согласно данным следствия, 5 июня 2021-го женщина пригласила учеников 16 и 17 лет к себе домой и занялась с ними сексом. С еще одним школьником она вступала в неподобающие отношения несколько раз в период с 1 мая по 30 июня. Фишер также обвиняли в изготовлении детской порнографии, так как она засняла половой акт с подростком на видео. Однако в приговоре этот эпизод отсутствовал.

«Этот приговор должен послужить предупреждением всем, кто использует свое положение с хищническими намерениями в отношении нашей молодежи. Обвиняемая проведет много лет в тюрьме за свои преступления и, конечно же, никогда больше не сможет работать учителем», — заявил окружной прокурор Том Хейн, комментируя решение суда.

Ранее в США дочь мэра города Веллстон, штат Оклахома, признали виновной в том, что она совратила 15-летнего ученика городской школы. Женщина работала там учительницей.