Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:01, 28 апреля 2026

Молодую учительницу арестовали за непристойную переписку со школьниками

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Llano County Sheriff's Office

В США 27-летнюю учительницу из штата Техас арестовали за непристойную переписку с неназванным количеством школьников. Об этом сообщает New York Post.

За решеткой оказалась Анджела Палмарес, которая работала учителем на замену в округе Белл. В последний раз она выходила на работу 2 апреля. Вскоре после этого администрация школы сообщила в полицию, что молодая учительница состояла в неподобающих отношениях с несколькими учениками.

По данным следствия, она вела с ними переписку в социальных сетях во внеурочное время. В полиции отказались раскрыть детали дела, возраст и количество пострадавших школьников. Палмарес была сразу же уволена и заключена в тюрьму. Ей назначили залог в 150 тысяч долларов (11,2 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Великобритании учительница физкультуры уволилась из-за обвинений в слишком тесном общении с ученицами. Женщина, в частности, показывала подопечным нижнее белье, которое собиралась надеть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok