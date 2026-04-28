Молодую учительницу арестовали за непристойную переписку со школьниками

В США 27-летнюю учительницу из штата Техас арестовали за непристойную переписку с неназванным количеством школьников. Об этом сообщает New York Post.

За решеткой оказалась Анджела Палмарес, которая работала учителем на замену в округе Белл. В последний раз она выходила на работу 2 апреля. Вскоре после этого администрация школы сообщила в полицию, что молодая учительница состояла в неподобающих отношениях с несколькими учениками.

По данным следствия, она вела с ними переписку в социальных сетях во внеурочное время. В полиции отказались раскрыть детали дела, возраст и количество пострадавших школьников. Палмарес была сразу же уволена и заключена в тюрьму. Ей назначили залог в 150 тысяч долларов (11,2 миллиона рублей).

