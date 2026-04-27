Учительница физкультуры показывала школьницам свое нижнее белье

В Великобритании учительница показывала школьницам нижнее белье

В Великобритания учительница физкультуры Лоури Уильямс уволилась из-за обвинений в слишком тесном общении с ученицами. Об этом пишет Daily Mail.

27-летняя Уильямс работала в частной школе-интернет и была тренером по регби. Как стало известно следствию, учительница была близка со школьницами: она подстрекала их врать кураторам и обсуждала с ними личную жизнь. Женщина часто рассказывала им о тусовочных выходных и делилась фотографиями и видео с вечеринок.

Девочки также признались, что Уильямс часто показывала им нижнее белье, которое собиралась надеть на следующий день. Кроме того, женщина пускала школьниц в комнату, не будучи полностью одетой.

Уильямс также обвинили в нарушении школьных протоколов безопасности. Она не сообщала вовремя о травмах учеников и позволяла им играть в регби, несмотря на проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что в городе Мемфис, США, 29-летнюю учительницу Келси Джинэ Уитмор арестовали за сексуальные домогательства к подросткам. Так, она подарила одному школьнику iPad со своими интимными фотографиями и видео.

