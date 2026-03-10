Учительница подарила школьнику iPad со своими интимными фотографиями и видео

В США женщина нашла у сына iPad с интимными фотографиями его учительницы

В городе Мемфис, США, 29-летнюю учительницу Келси Джинэ Уитмор арестовали за сексуальные домогательства к подросткам. Об этом сообщает WREG.

Расследование в отношении Уитмор началось благодаря матери одной из ее жертв. Женщина нашла у 14-летнего сына iPad с интимными фотографиями и видео его учительницы. Он рассказал, что Уитмор сама подарила ему гаджет с откровенными материалами.

13 февраля учительницу арестовали. В ее телефоне полицейские нашли переписку с еще одним 14-летним школьником. Женщине предъявили обвинения, и она вышла на свободу под залог.

Уитмор запретили вступать в контакт с жертвами, однако 26 февраля она подошла к одному из мальчиков и спросила, хочет ли он жить с ней после суда. Теперь ее дополнительно обвиняют в преследовании несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре судят учительницу, которая совратила ученика младше 16 лет и 22 раза изнасиловала его в своей машине. Она также просила, чтобы подросток присылал ей свои снимки в обнаженном виде.

