09:00, 22 апреля 2026Путешествия

Тревел-блогер описал мальчишник в Индии фразой «никакого алкоголя, никаких стриптизерш»

Алина Черненко

Фото: Photo For Everything / Shutterstock / Fotodom

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, случайно стал свидетелем предсвадебного ритуала в Индии. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что он приехал в город Курукшетра в штате Харьяна, вышел из гостиницы за водой и оказался посреди праздновавших людей. Путешественник пояснил, что у этого индийского ритуала нет точного перевода на русский язык. По его словам, он похож на мальчишник наоборот.

Материалы по теме:
«Я отчетливо понимал, что нам крышка» Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
17 января 2020
Здесь распадаются пары, процветает антисанитария и поражают воображение дворцы. Чем манит, шокирует и разочаровывает Индия?
26 марта 2025

«Никакого жениха. Никакого алкоголя. Никаких стриптизерш. Вместо этого женщины несут на головах горшки высотой в метр, украшенные светодиодными гирляндами, и это выглядит как что-то среднее между олимпийским факелом и новогодней елкой», — такими фразами описал увиденное Тим, добавив, что в эти горшки индианки набирают из реки священную воду и несут ее домой.

Блогер пояснил, что эта вода будет использоваться в свадебных ритуалах на следующий день. А накануне люди собираются не чтобы отпраздновать свободу, а чтобы проводить жениха или невесту из дома родителей.

«Честно — в этом больше достоинства, чем в большинстве мальчишников, на которых я был. Там люди делают вид, что им весело. Здесь никто не делает вид», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер перечислил самые безумные застольные традиции в разных странах. Так, например, в Киргизии режут мясо на полу перед гостями, а в Монголии — пьют чай с солью и маслом.

    Последние новости

    Украина исключила две столицы для встречи Зеленского и Путина

    Москвичей предупредили о незаконности случаев включения чаевых в счет

    Вышедшее из Ирана грузовое судно попало под обстрел

    Стала известна цель поездки Зеленского на саммит ЕС

    Полицейский открыл огонь по россиянину-водолазу

    Боеприпас «Рус-ПЭ» улучшили

    В атакованной дронами ВСУ Сызрани отменили занятия в школах

    Сумку с бомбой отобрали у мужчины возле эскалаторов в Москве и показали на видео

    Китайцы бросились скупать земли под Москвой

    В России заметили усиление проблем с инвестициями

    Все новости
