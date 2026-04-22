Тревел-блогер описал мальчишник в Индии фразой «никакого алкоголя, никаких стриптизерш»

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, случайно стал свидетелем предсвадебного ритуала в Индии. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что он приехал в город Курукшетра в штате Харьяна, вышел из гостиницы за водой и оказался посреди праздновавших людей. Путешественник пояснил, что у этого индийского ритуала нет точного перевода на русский язык. По его словам, он похож на мальчишник наоборот.

«Никакого жениха. Никакого алкоголя. Никаких стриптизерш. Вместо этого женщины несут на головах горшки высотой в метр, украшенные светодиодными гирляндами, и это выглядит как что-то среднее между олимпийским факелом и новогодней елкой», — такими фразами описал увиденное Тим, добавив, что в эти горшки индианки набирают из реки священную воду и несут ее домой.

Блогер пояснил, что эта вода будет использоваться в свадебных ритуалах на следующий день. А накануне люди собираются не чтобы отпраздновать свободу, а чтобы проводить жениха или невесту из дома родителей.

«Честно — в этом больше достоинства, чем в большинстве мальчишников, на которых я был. Там люди делают вид, что им весело. Здесь никто не делает вид», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер перечислил самые безумные застольные традиции в разных странах. Так, например, в Киргизии режут мясо на полу перед гостями, а в Монголии — пьют чай с солью и маслом.

