Экономика
20:29, 6 марта 2026Экономика

Олень побродил по улицам Подмосковья и попал на видео

Олень побродил по улицам Раменского и попал на видео
Полина Кислицына (Редактор)

В подмосковном Раменском неожиданно заметили оленя, который бродил по улицам и дворам города. Внимание на ситуацию обратило издание «Подъем».

На записи, сделанной одним из местных жителей, можно увидеть, как олень идет вдоль железнодорожных путей. Заметив человека, который позвал его, и приближающийся автомобиль, зверь поспешил ретироваться. Местные жители рассказали, что животное бегало по дворам, некоторые из них смогли покормить его с рук.

В пресс-службе администрации Раменского отметили, что не знают, откуда олень взялся в городе. Ее представитель предположил, что животное могло прийти из соседнего Люберецкого района. «Чисто технически в Раменском ничего нет, откуда он мог бы прийти: ни такого массивного леса, ни контактных зоопарков. Но наш район граничит с Люберецким, там поселок Малаховка. В Малаховке чисто теоретически — может быть, потому что там достаточно элитный поселок», — рассказал он.

В комитете лесного хозяйства Подмосковья журналистов заверили, что зверя уже поймали и доставили в природный вольер, где он проживал ранее, однако в администрации это опровергли, добавив, что на момент публикации новости (17:37 мск) олень «набегался» и лежал у дома. «Все с ним хорошо. Как сказали знатоки, ему минимум года четыре, потому что у него рога уже такие сформированные», — поделились информацией в мэрии. Чиновники сообщили, что животное едут отлавливать. На место также выехала съемочная группа, поскольку подобные ситуации для Раменского — редкость.

Ранее в Ленинградской области сняли на видео выдру, привлекающую жениха в разгар брачного периода.

