Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:15, 6 марта 2026Экономика

Привлекающую жениха выдру сняли на видео в Ленобласти

В Ленобласти выдра умылась снегом и наследила, чтобы привлечь самца
Полина Кислицына (Редактор)

Речную выдру, желающую привлечь жениха в разгар брачного периода, сняли на видео в Ленинградской области. Видео с животным опубликовал биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре».

Речная выдра занесена в Красную книгу Санкт-Петербурга и Ленобласти, ведет скрытный образ жизни. На записи, опубликованной на канале, можно увидеть, как самка, выбравшись из воды, сначала умывается снегом, а затем оставляет вокруг своей норы следы, чтобы привлечь самца. «Животное ведет себя довольно беспокойно: похоже, это самка, и она старается оставить у своей норы как можно больше следов, чтобы привлечь жениха, ведь и у выдр сейчас в разгаре брачное время», — объяснил Глазков.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неожиданно появились утки с зубами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран нанес удар возмездия за атаку на начальную школу

    В России собрались компенсировать утильсбор за машины некоторым водителям

    Мужчина преследовал девушку и хотел увезти с собой в Подмосковье

    Женщин предупредили о шести ведущих к раку груди привычках

    В России прокомментировали сообщения о передаче Ирану информации о базах США

    Лишенный гражданства России комик раскрыл стоимость медицины в Европе

    Туристка из США застряла в Катаре и вернулась домой на частном джете с советником Трампа

    Губернатор сообщил о раненном в отселенном населенном пункте мирном жителе

    Трампу поставили серьезный диагноз

    Куценко призвал не заставлять женщин работать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok