Привлекающую жениха выдру сняли на видео в Ленобласти

В Ленобласти выдра умылась снегом и наследила, чтобы привлечь самца

Речную выдру, желающую привлечь жениха в разгар брачного периода, сняли на видео в Ленинградской области. Видео с животным опубликовал биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре».

Речная выдра занесена в Красную книгу Санкт-Петербурга и Ленобласти, ведет скрытный образ жизни. На записи, опубликованной на канале, можно увидеть, как самка, выбравшись из воды, сначала умывается снегом, а затем оставляет вокруг своей норы следы, чтобы привлечь самца. «Животное ведет себя довольно беспокойно: похоже, это самка, и она старается оставить у своей норы как можно больше следов, чтобы привлечь жениха, ведь и у выдр сейчас в разгаре брачное время», — объяснил Глазков.

