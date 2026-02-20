Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

15:28, 20 февраля 2026Экономика

Зубастые утки появились в Петербурге

В Петербурге неожиданно появились утки с зубами
Александра Качан (Редактор)

Фото: Unsplash

В Санкт-Петербурге неожиданно появились утки с зубами — две самки среднего крохаля, которые обычно зимуют в Европе. Об этом пишет Telegram-канал «Каждой твари по паре».

Средние крохали являются крупными птицами из семейства утиных и отключаются длинным узким клювом с зубами, а также особой диетой — в отличие от других уток, они питаются не только растениями, но и рыбой.

Крохали успешно гнездятся в Финском заливе, однако холода обычно пережидают в теплых странах. «Две наши дамы решили не улетать на зимовку — как обычно принято у этих зубастых уток, в Западную Европу — а остаться дома», — отметил автор канала Павел Глазков.

Ранее сообщалось, что в российских зоопарках зафиксировали дефицит капибар.

