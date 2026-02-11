В России зафиксировали дефицит капибар

В зоопарках России возник дефицит капибар

В российских зоопарках зафиксировали дефицит капибар. Об этом РИА Новости рассказал член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

Это не редкое животное, но оно внезапно стало таким популярным, что образовалась нехватка. «Когда появился тренд, все зоопарки стали к себе в коллекцию их приобретать, поэтому возник дефицит», — объяснил эксперт. Быстро увеличить популяцию нельзя: для размножения капибарам нужны особые условия. Животные могут спариваться только в воде, так что каждой паре капибар необходим небольшой бассейн с температурой 25 градусов. «Нужно, естественно, отдельное хорошее помещение, обогреваемое, теплое», — добавил Писарев. Если несколько лет назад капибара стоила по 100-200 тысяч рублей, то сейчас ее стоимость может доходить до двух миллионов. Кроме того, очень сложно найти неродственных представителей вида.

В Московском зоопарке живут папа-капибара Кузьма, мама Малая и уже несколько выводков их детенышей. В Ленинградском зоопарке животных меньше. «Остался лишь один самец Ермак. Самка капибары Кайса умерла от острой сердечной недостаточности, с возрастом у нее развились серьезные проблемы со здоровьем», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе зоопарка. Детеныши Ермака и Кайсы живут в разных уголках страны. Их можно увидеть в Сахалинском зоопарке, Калининграде, в Южном парке птиц «Малинки», в Нижнем Новгороде в зоопарке «Лимпопо», Москвариуме, а также в екатеринбургском, ростовском и карельском зоопарках.