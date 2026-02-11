Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:05, 11 февраля 2026Экономика

В России зафиксировали дефицит капибар

В зоопарках России возник дефицит капибар
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В российских зоопарках зафиксировали дефицит капибар. Об этом РИА Новости рассказал член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

Это не редкое животное, но оно внезапно стало таким популярным, что образовалась нехватка. «Когда появился тренд, все зоопарки стали к себе в коллекцию их приобретать, поэтому возник дефицит», — объяснил эксперт. Быстро увеличить популяцию нельзя: для размножения капибарам нужны особые условия. Животные могут спариваться только в воде, так что каждой паре капибар необходим небольшой бассейн с температурой 25 градусов. «Нужно, естественно, отдельное хорошее помещение, обогреваемое, теплое», — добавил Писарев. Если несколько лет назад капибара стоила по 100-200 тысяч рублей, то сейчас ее стоимость может доходить до двух миллионов. Кроме того, очень сложно найти неродственных представителей вида.

В Московском зоопарке живут папа-капибара Кузьма, мама Малая и уже несколько выводков их детенышей. В Ленинградском зоопарке животных меньше. «Остался лишь один самец Ермак. Самка капибары Кайса умерла от острой сердечной недостаточности, с возрастом у нее развились серьезные проблемы со здоровьем», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе зоопарка. Детеныши Ермака и Кайсы живут в разных уголках страны. Их можно увидеть в Сахалинском зоопарке, Калининграде, в Южном парке птиц «Малинки», в Нижнем Новгороде в зоопарке «Лимпопо», Москвариуме, а также в екатеринбургском, ростовском и карельском зоопарках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сабурову могут грозить проблемы на родине из-за передачи мотоциклов вагнеровцам. На него донес изгнанный из ФБК Иван Жданов

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В России неожиданно подскочили цены на подержанные машины

    ВСУ нанесли ракетный удар по столице российского региона

    В ЕС назвали условие поражения Украины

    Россиянам посоветовали отказаться от поездок на Кубу

    Путин наградил братьев Запашных орденом

    Россияне оценили новую коллекцию Zara в сети фразой «нам вернули 2007-й»

    Худых людей предупредили о нескольких факторах риска инфаркта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok