Россиянам раскрыли шаги вербующих детей в интернете злоумышленников

Эксперт Лобушкин: Вербовщики помогают детям в онлайн-играх, чтобы получить их доверие

Злоумышленники, вербующие детей для совершения преступления, помогают им в онлайн-играх, чтобы получить их доверие. Шаги преступников раскрыл медиаменеджер, бывший пресс-секретарь «ВКонтакте» Георгий Лобушкин в разговоре с NEWS.ru.

«Сначала злоумышленник становится "своим": играет вместе, помогает пройти уровень, дарит внутриигровые предметы, проявляет внимание, которого подростку может не хватать в реальной жизни», — рассказал Лобушкин.

После того, как преступник установил контакт с ребенком, он начинает обращаться к нему с несложными просьбами, например, вступить в закрытый чат, сфотографировать объект или передать какую-либо информацию. Такие задания могут давать как мошенники, выманивающие деньги, так и организаторы преступлений, использующих детей как курьеров, а также вербовщики, связанные с экстремизмом и разведкой, пояснил Лобушкин.

Медиаменеджер добавил, что родителям, которые хотят оградить ребенка от злоумышленников и вербовщиков, не следует запрещать детям посещать определенную платформу, так как они смогут перейти на другую. «Проблема не в конкретном приложении, а в цифровой грамотности», — констатировал он.

Ранее стало известно о новом способе кражи страниц в мессенджере Telegram. Сообщалось, что для этого мошенники используют вредоносную программу.