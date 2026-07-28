Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:59, 28 июля 2026Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли шаги вербующих детей в интернете злоумышленников

Эксперт Лобушкин: Вербовщики помогают детям в онлайн-играх, чтобы получить их доверие
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Злоумышленники, вербующие детей для совершения преступления, помогают им в онлайн-играх, чтобы получить их доверие. Шаги преступников раскрыл медиаменеджер, бывший пресс-секретарь «ВКонтакте» Георгий Лобушкин в разговоре с NEWS.ru.

«Сначала злоумышленник становится "своим": играет вместе, помогает пройти уровень, дарит внутриигровые предметы, проявляет внимание, которого подростку может не хватать в реальной жизни», — рассказал Лобушкин.

После того, как преступник установил контакт с ребенком, он начинает обращаться к нему с несложными просьбами, например, вступить в закрытый чат, сфотографировать объект или передать какую-либо информацию. Такие задания могут давать как мошенники, выманивающие деньги, так и организаторы преступлений, использующих детей как курьеров, а также вербовщики, связанные с экстремизмом и разведкой, пояснил Лобушкин.

Медиаменеджер добавил, что родителям, которые хотят оградить ребенка от злоумышленников и вербовщиков, не следует запрещать детям посещать определенную платформу, так как они смогут перейти на другую. «Проблема не в конкретном приложении, а в цифровой грамотности», — констатировал он.

Ранее стало известно о новом способе кражи страниц в мессенджере Telegram. Сообщалось, что для этого мошенники используют вредоносную программу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Награжденный Путиным ученый скоропостижно скончался. Незадолго до смерти его жестоко избили. В этом обвинили «озверевшего папашу»
    Сенат США согласовал законопроект о «сокрушительных» санкциях против России
    Москвичка пожаловалась на постоянное половое возбуждение
    В столице российского региона произошел мощный пожар на складе
    Россияне назвали главную цель в жизни
    Land Rover объявил о прекращении производства популярной машины
    Пассажирский самолет перехватили истребители после сообщения от 14-летнего мальчика
    Россиянам раскрыли шаги вербующих детей в интернете злоумышленников
    В России высказались о возможности пролета над страной ракет Ирана для удара по Украине
    Зеленский прибыл в Белый дом
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok