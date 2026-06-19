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20:58, 19 июня 2026Россия

11-летний мальчик пострадал при атаке ВСУ на российский город

Врио брянского губернатора Ковальчук: При атаке дрона на Трубчевск пострадал ребенок
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Трубчевск Брянской области пострадал 11-летний ребенок. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Брянской области Егор Ковальчук в Telegram.

По его словам, мальчика доставили в больницу, где медики оказали ему всю необходимую помощь. «Желаю парню скорейшего выздоровления!» — написал чиновник.

Подробности о состоянии ребенка он не привел.

Ранее ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, которая ехала на отдых в Геленджик через Брянскую область. По транспортному средству ударил беспилотник самолетного типа.
Пострадали восемь человек, среди которых шесть детей. Жертвой атаки стала беременная жена тренера команды, которая сопровождала школьников. Украина отказалась признавать вину за удар.

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