Apple призвали извиниться перед пользователями

Мин-Чи Ко: Apple должна извиниться перед пользователями за провал с ИИ

Авторитетный аналитик и инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что корпорация Apple обязана отреагировать на провал с разработкой голосового помощника Siri. Об этом он заявил в своем X.

Специалист отметил, что недавно Apple дала понять через неофициальные каналы, что релиз «более умного» голосового помощника Siri на основе искусственного интеллекта (ИИ) задерживается. По мнению Мин-Чи Ко, руководители Apple должны взять пример с основателя компании Стива Джобса и принести извинения пользователям.

Ко напомнил, что после выхода iPhone 4 выяснилось, что антенна устройства может работать с перебоями, если пользователь держит смартфон голыми руками. Тогда глава Apple Стив Джобс признал ошибку, извинился перед потребителями и распорядился раздать бесплатные бамперы для девайса.

По мнению аналитика, в 2024 году на Apple давили инвесторы, поэтому ей пришлось сделать поспешный анонс относительно функций ИИ в гаджетах. Ко считает, что уже тогда было очевидно, что компания не успевает. В заключение автор сказал, что Apple должна признать ошибки и принести извинения.

В середине марта журналисты издания Pocket-lint писали, что Apple будет крайне сложно конкурировать с другими производителями смартфонов в сфере ИИ. В том числе они раскритиковали ИИ-сервис Apple Intelligence.