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06:31, 13 марта 2025Наука и техника

Apple назвали провалившейся на рынке ИИ

Pocket-lint: Apple провалилась на рынке ИИ и уступила всем конкурентам
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Журналисты издания Pocket-lint заметили, что Apple будет крайне сложно конкурировать с другими производителями смартфонов в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Материал доступен на сайте медиа.

Авторы напомнили, что недавно американская корпорация отложила запуск более умного голосового помощника Siri с функциями ИИ. Специалисты увидели в этом признак отставания IT-гиганта от других производителей гаджетов и назвали процесс освоения ИИ Apple провальным.

Журналисты обвинили компанию в том, что она слишком долго развивала свои ИИ-сервисы. При этом раньше Apple часто заходила на рынок с новым продуктом, который был лучше остальных — например, плеером iPod или смартфоном iPhone. «С таким послужным списком странно, что Apple не смогла повторить тот же подвиг с ИИ», — отметили эксперты.

В материале отмечается, что нейросеть Apple Intelligence заметно уступает конкурентам по производительности. «Многие из функций кажутся немного бесполезными, например, инструмент генерации изображений Image Playground и Genmoji, который позволяет вам создавать собственные эмодзи», — подчеркнули авторы.

Также журналисты Pocket-lint раскритиковали подход Apple, которой пришлось использовать чат-бота ChatGPT, так как подобного сервиса в компании не было. «Это как если бы нам приходилось запускать на компьютере Apple Windows, чтобы пользоваться буфером обмена, так как macOS на это не способна», — пошутили специалисты.

В конце января обозреватель Bloomberg Марк Гурман назвал корпорацию Apple догоняющей на рынке смартфонов. По его словам, Apple слишком поздно начала заниматься вопросом искусственного интеллекта.

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