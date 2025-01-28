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10:03, 28 января 2025Наука и техника

Apple назвали проигравшей в борьбе за ИИ

Bloomberg: Samsung раньше Apple выпустит тонкий смартфон и опередит в гонке ИИ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Matthias Schrader / AP

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман назвал корпорацию Apple догоняющей на рынке смартфонов. Колонка Гурмана доступна на сайте агентства.

По мнению аналитика и инсайдера, в начале 2025 года Samsung доказала, что опередила Apple в плане дизайна и искусственного интеллекта (ИИ), представив новые смартфоны Galaxy S25. Гурман отметил, что благодаря ИИ с помощью голоса и корейских смартфонов можно делать невероятные вещи.

Также он напомнил, что Samsung показала изображения Galaxy S25 Edge — будущего смартфона, который должен получить рекордно тонкий корпус. По слухам, Apple готовит компактный iPhone 17 Air, однако ультратонкий аппарат от корейского бренда выйдет раньше. Гурман подчеркнул, что Apple проигрывает борьбу за рынок смартфонов и должна приложить больше усилий в этой гонке.

При этом Гурман указал на то, что ИИ-сервисы на смартфонах Samsung базируются на основе чат-бота Gemini от Google. «Тем не менее Samsung заслуживает похвалы за то, что выбрала надежную систему искусственного интеллекта от партнера, а не пошла по более медленному пути Apple», — отметил специалист. Он подытожил, что «самая большая технологическая революция за последние 30 лет» пока проходит без участия Apple.

Ранее Марк Гурман заявил, что корпорация Apple выпустит устройство для умного дома, оснащенное экраном. Этот девайс специалист назвал самым значимым продуктом компании в 2025 году.

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