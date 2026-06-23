Астронавты отремонтируют руку-манипулятор Canadarm2

НАСА: Астронавты выйдут в открытый космос для ремонта руки-манипулятора Canadarm2

Астронавты НАСА Кристофер Уильямс и Джессика Меир выйдут в открытый космос для ремонта руки-манипулятора Canadarm2. Об этом сообщает американское космическое агентство.

Внекорабельная деятельность (ВКД) намечена на 30 июня. Ее основная задача — замена шарнира в запястье манипулятора. Нарушения в его работе были обнаружены в мае.

Ранее космонавт госкорпорации «Роскосмос» Петр Дубров на предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина рассказал о ближайших планах ВКД российской стороны.

Также в июне астронавт НАСА Анил Менон на старте комплекса экзаменационных тренировок экипажей миссии МКС-75 восхитился тем, как Россия готовит к полету космонавтов.