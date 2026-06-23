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16:07, 23 июня 2026Путешествия

Драка иностранцев за шезлонги в Турции попала на видео и рассмешила россиян

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Драка иностранных туристов за шезлонги в Турции попала на видео и рассмешила российских пользователей сети. Кадры опубликованы на странице @yulia.booka в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На записи видно, как несколько человек столпились возле девушки, лежавшей на шезлонге у бассейна в Бодруме, и спорят. Затем к ним подошла еще одна женщина, которая схватила полотенце с соседнего лежака. Между туристами разгорелся конфликт, отдыхавшая девушка вскочила за полотенцем, но одна из оппоненток толкнула ее обратно.

В комментариях пользователи начали спорить о национальности дебоширов. Некоторые высказали мнение, что так ведут себя только россияне, однако герои видео разговаривали на другом языке. «Шел 2026-й, а одна нация все еще ворует в отелях», «Не ездите в отели для нищих», «Детский сад», «Пляжные окупасы», «Неужели не русские?», «Дикари» — писали юзеры.

Ранее турист проиграл войну за шезлонги и получил десятки тысяч рублей в качестве компенсации. Перед путешествием мужчина подумал, что ему не придется беспокоиться о «бронировании» места под солнцем.

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