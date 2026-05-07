Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:04, 7 мая 2026Путешествия

Турист проиграл войну за шезлонги и получил десятки тысяч рублей в качестве компенсации

Немецкий турист проиграл войну за шезлонги в Греции и засудил туроператора
Алина Черненко

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Немецкий турист проиграл войну за шезлонги на острове Кос в Греции, засудил туроператора и получил 986 евро (более 80 тысяч рублей) в качестве компенсации. Об этом сообщает портал Metro.

По данным источника, мужчина отдыхал на курорте с женой и двумя детьми в августе 2024 года и потратил на поездку более 7 тысяч евро (около 632 тысяч рублей). Перед путешествием мужчина подумал, что ему не придется беспокоиться о «бронировании» места под солнцем, потому что в отеле действовало четкое правило, запрещающее класть на шезлонги полотенца.

Материалы по теме:
«Это сущий ад, пусть убираются домой». Почему европейцы возненавидели туристов и грозят им насилием?
«Это сущий ад, пусть убираются домой». Почему европейцы возненавидели туристов и грозят им насилием?
28 марта 2026
All-inclusive есть не только в Турции и Египте. В каких странах лучшие системы «все включено» и сколько они стоят?
All-inclusive есть не только в Турции и Египте.В каких странах лучшие системы «все включено» и сколько они стоят?
28 июля 2022

Однако на практике гости игнорировали это ограничение, и каждое утро семьи превращалось в гонку за место у бассейна. Немец посетовал, что даже когда они вставали в шесть утра, большинство шезлонгов уже были заняты.

В своей жалобе турист подчеркнул, что его семья тратила до 20 минут в день, пытаясь найти место, где они могли бы сидеть все вместе. По его словам, иногда детям даже приходилось лежать на полу из-за нехватки свободных лежаков. При этом персонал не пытался помочь отдыхающим.

В итоге суд встал на сторону мужчины и постановил, что он имеет право на частичную компенсацию. В решении указано, что туроператор был обязан обеспечить наличие подходящей инфраструктуры с нужным количеством доступных шезлонгов.

Ранее отдыхавший в Европе мужчина снял на видео войну за шезлонги, после чего отель прослыл в сети аналогом фильма «Голодные игры». На размещенных в сети кадрах десятки гостей бегут наперегонки занимать лежаки после открытия плавательного комплекса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    «Я проинформировал президента России». Пашинян отказался приезжать на парад Победы в Москву. Как он это объяснил Путину?

    Появились подробности попытки атаки ВСУ на Россию через страну НАТО

    Рекордно подорожавшая корейская компания перестанет продавать телевизоры в Китае

    Раскрыты результаты экспертизы пытавшихся атаковать Россию через Латвию дронов ВСУ

    Главный инженер российского предприятия оказался на допросе после смерти восьми человек

    Песков высказался о компенсациях бизнесу из-за отключений интернета

    Минобороны заявило о пытавшихся атаковать Россию через Латвию беспилотниках ВСУ

    Российский футболист рассказал об удивительной особенности Австрии

    Минобороны обвинило ВСУ в попытке атаковать Петербург через Латвию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok