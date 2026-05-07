Турист проиграл войну за шезлонги и получил десятки тысяч рублей в качестве компенсации

Немецкий турист проиграл войну за шезлонги на острове Кос в Греции, засудил туроператора и получил 986 евро (более 80 тысяч рублей) в качестве компенсации. Об этом сообщает портал Metro.

По данным источника, мужчина отдыхал на курорте с женой и двумя детьми в августе 2024 года и потратил на поездку более 7 тысяч евро (около 632 тысяч рублей). Перед путешествием мужчина подумал, что ему не придется беспокоиться о «бронировании» места под солнцем, потому что в отеле действовало четкое правило, запрещающее класть на шезлонги полотенца.

Однако на практике гости игнорировали это ограничение, и каждое утро семьи превращалось в гонку за место у бассейна. Немец посетовал, что даже когда они вставали в шесть утра, большинство шезлонгов уже были заняты.

В своей жалобе турист подчеркнул, что его семья тратила до 20 минут в день, пытаясь найти место, где они могли бы сидеть все вместе. По его словам, иногда детям даже приходилось лежать на полу из-за нехватки свободных лежаков. При этом персонал не пытался помочь отдыхающим.

В итоге суд встал на сторону мужчины и постановил, что он имеет право на частичную компенсацию. В решении указано, что туроператор был обязан обеспечить наличие подходящей инфраструктуры с нужным количеством доступных шезлонгов.

Ранее отдыхавший в Европе мужчина снял на видео войну за шезлонги, после чего отель прослыл в сети аналогом фильма «Голодные игры». На размещенных в сети кадрах десятки гостей бегут наперегонки занимать лежаки после открытия плавательного комплекса.

