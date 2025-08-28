Путешествия
07:31, 28 августа 2025Путешествия

Отель в Европе прослыл аналогом «Голодных игр» после видео с войной за шезлонги

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Отдыхавший в Европе мужчина снял на видео войну за шезлонги, после которой отель прослыл в сети аналогом фильма «Голодные игры». Роликом турист поделился в TikTok.

Ян Форан отдыхал вместе с женой и двумя детьми в гостинице города Торревьеха, Испания. Каждое утро путешественник выходил на балкон и замечал толпу туристов, ждущих открытия бассейна несколько часов лишь для того, чтобы занять идеальное место под солнцем.

На опубликованных кадрах после открытия плавательного комплекса десятки постояльцев побежали на перегонки занимать шезлонги. Ролик стал популярным и набрал свыше 1,4 миллиона просмотров. При этом комментаторы отметили, что неподалеку от гостиницы есть пляж.

Пользователи написали: «В чем привлекательность тратить все эти деньги на полет в экзотичное место, чтобы каждый день лежать у бассейна и не выходить из гостиницы», «Голодные игры под солнцем», «Не дай Бог мне когда-нибудь оказаться в таком отеле».

Ранее женщина начала войну за лежак на курорте Европы. Туристка накричала на отдыхающих и попала на видео.

