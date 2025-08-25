Путешествия
18:07, 25 августа 2025Путешествия

Женщина начала войну за лежак на курорте Европы, накричала на отдыхающих и попала на видео

The Sun: Туристка объявила войну за шезлонг на Тенерифе и попала на видео
Елизавета Гринберг (редактор)

Туристка объявила войну за шезлонг на острове в Европе, накричала на отдыхающих и попала на видео. Его опубликовала газета The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел в одном из отелей Тенерифе (Канарские острова, Испания). На кадрах разъяренная женщина хватает свою сумку с лежака у бассейна, на который другой отдыхающий положил полотенце, после чего начинает кричать на группу туристов.

Позже женщина отходит от них, попутно обзывая и угрожая другим постояльцам отеля.

Ранее пожилая женщина на пикапе проехала по голове туристки, загоравшей на пляже в штате Флорида, США. Туристка чудом осталась в живых.

