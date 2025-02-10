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18:23, 10 февраля 2025Путешествия

Женщина на пикапе проехала по голове загоравшей на пляже в США туристки

People: Женщина проехала по голове загоравшей на пляже во Флориде туристки
Алина Черненко

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Пожилая женщина на пикапе проехала по голове туристки, загоравшей на пляже в штате Флорида, США. Об этом сообщает People.

Уточняется, что инцидент произошел 5 февраля в городе Дейтона-Бич. В офисе шерифа округа Волусия рассказали, что за рулем автомобиля находилась 84-летняя женщина. Она не заметила сидевшую в шезлонге рядом со своей машиной 71-летнюю туристку из Нью-Йорка и проехалась по ней правым задним колесом.

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Туристка чудом осталась в живых. Муж пострадавшей позвонил в службу спасения, и ее оперативно доставили в близлежащую больницу с травмами головы. Водитель осталась на месте происшествия и сотрудничала с полицейскими. Она не поняла, что сбила человека, пока за ней не погнался свидетель ДТП, добавили в офисе шерифа.

Ранее туристку, загоравшую на пляже острова Гран-Канария в Испании, переехал квадроцикл. Спасатели оказали пострадавшей первую медицинскую помощь, но безуспешно — женщина не выжила.

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