Квадроцикл переехал загоравшую на пляже туристку на глазах у ее мужа

Mirror: квадроцикл переехал загоравшую на пляже туристку на Гран-Канарии

Туристку, загоравшую на пляже острова Гран-Канария в Испании, переехал квадроцикл. Подробностями истории поделился таблоид The Mirror.

Уточняется, что трагедия произошла на популярном курорте Плайя-дель-Инглес. 64-летняя женщина лежала на песке, пока ее муж купался в океане. Водитель квадроцикла, который доставлял товары в пляжный киоск, не заметил отдыхающую и проехал по ее груди на глазах у супруга. Спасатели оказали пострадавшей первую медицинскую помощь, но безуспешно — женщина не выжила.

Как пишет издание, полицейские выследили водителя, но он утверждал, что понятия не имел о том, что проехался по человеку. Теперь стражам правопорядка предстоит выяснить, почему транспортное средство находилось на пляже за пределами разрешенного времени доставки с 8:00 до 11:00 и придерживалось ли оно указанного маршрута.

Гражданство жертвы пока не подтвердили, по предварительным данным, она была немкой, отдыхавшей на юге Канарских островов. Национальность водителя не раскрыли, но местные жители описали его как 50-летнего мужчину, который работал на пляже в течение десяти лет и очень хорошо знал тот район.

Ранее канадский турист по дороге с пляжа в Таиланде разбил голову о статую и не выжил. Он поскользнулся на лестнице, ударился о каменную скульптуру традиционной тайской танцовщицы и упал на землю без признаков жизни.

