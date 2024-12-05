Турист разбил голову о статую тайской танцовщицы на пляже и не выжил

Канадский турист ударился головой о статую танцовщицы в Паттайе и не выжил

Канадский турист разбил голову о статую на популярном тайском курорте Паттайя и не выжил. Подробностями истории поделилось местное издание Khaosod English.

По данным источника, 66-летний иностранец приехал в Таиланд 2 декабря, а через неделю должен был возвращаться домой. 4 декабря он шел с пляжа Джомтьен, поскользнулся на лестнице, ударился головой о каменную скульптуру традиционной тайской танцовщицы и упал на землю без признаков жизни.

Полиция начала расследование инцидента и обыскала комнату канадца. Там стражи правопорядка обнаружили три чемодана с вещами, ноутбук и медицинские принадлежности, в том числе рецептурные препараты и шприцы.

Тело туриста доставили в местную больницу для вскрытия. Полиция обратилась в посольство Канады и попросила его сотрудников связаться с родственниками мужчины.

В сентябре на этом же курорте турист из Новой Зеландии упал с балкона отеля и не выжил. При падении мужчина зацепился за трубы системы кондиционирования и электрические провода на стене соседнего здания.