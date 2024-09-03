Турист в Таиланде упал с балкона отеля, зацепился за провода и не выжил

Турист из Новой Зеландии упал с балкона отеля в Паттайе и не выжил

Турист из Новой Зеландии упал с балкона отеля на популярном тайском курорте Паттайя и не выжил. Подробностями истории поделилось местное издание Pattaya Mail.

По данным источника, 36-летний Акухата Эдвард Роберт Хаммонд проживал на седьмом этаже гостиницы недалеко от пляжа в центре Паттайи. При падении он зацепился за трубы системы кондиционирования и электрические провода на стене соседнего здания. Спасатели осторожно извлекли тело, и первоначальный осмотр не выявил никаких признаков физического насилия.

Персонал отеля сообщил, что перед трагедией Хаммонд проявлял признаки наркотического опьянения. Свидетели вспоминают, как он звал на помощь на английском языке и кричал: «Помогите мне!» Уточняется, что стражи правопорядка провели тщательное расследование на месте происшествия и не нашли никаких доказательств преступления.

В августе британская туристка поехала развлекаться с друзьями на испанский курортный остров Ибица, упала с балкона отеля и не выжила. За несколько часов до трагедии она записывала видео для соцсетей с танцами на вечеринке в одном из местных клубов.

